民進黨敲定不分區立委名單，外界形容派系角力，蔡英文總統強壓蘇系，導致行政院長蘇貞昌不滿，蘇揆上午沒有排定公開行程，昨與會的行政院副院長陳其邁則說，他中途離開，不知詳情，被問到蘇揆是否認同名單，陳其邁說「不曉得」，一早就出席活動。

陳其邁上午出席「2019 Meet Taipei 創新創業嘉年華」，被問到綠營喬不分區名單問題，陳其邁說，昨天官邸總統開會狀況，昨天因為不分區名單要敲定，所以有不同意見在整合，昨天最後的結果代表不分區名單兼顧多元功能性跟國會實務運作的考量所做的決定。

對於喬名單的過程，陳其邁低調說，他因政務在忙中途離開，但政黨在處理他的事務，不管是不分區的功能性或多元代表性，黨部也會兼顧地方選舉的綜合考量，這部分尊重中央黨部的安排。

有關蔡總統強壓蘇系，導致蘇系人馬不開心。陳其邁說，大家討論的過程沒有派系考量，就是就實務上功能性專業代表，社會代表性，多元代表性的考量，沒有考慮到派系。對於蘇揆是否認同這名單？陳其邁答，「不曉得，早上就來了」，但名單是中執會通過的就尊重結果。

(中時 )