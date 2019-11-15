影視特效製作商VHQ-KY（4803）前三季合併營收13.85億元、年增17.48％，受到財務性支出費用及匯損影響，稅後淨利3.22億元、年減18.79％，每股稅後盈餘8.46元。

VHQ 10月合併營收1.6億元、年增13.94％，累計前10月合併營收15.44億元、年增16.85％。第四季切入大陸電商廣告後製市場，由於製作天數短，當季即可入帳，預估明年可望較今年成長。

VHQ表示，下半年大陸電影產業回溫，且十一長假檔期電影票房再創新達50.5億人民幣，累計前10月大陸整體票房達522.47億人民幣、年增2.74％，超越美國，帶動公司下半年營運成長，近期接單量明顯提升，可望在未來一至兩季發酵。公司同時加強收款效率，降低應收帳款天數，可望於帳款收回時取得備抵回沖利益。

VHQ承接電影、網劇及自製劇後製訂單已排至明年下半年，且後製作品規模均較今年承接訂單提升；VHQ第四季跨足大陸電商平台廣告後製業務，大陸電商平台廣告後製市場一年約人民幣52億元。

公司也積極與數家亞洲以外的外國客戶洽談自製劇影像後製業務，預估明年可再承作更多大型自製劇的後製業務。

(工商 )