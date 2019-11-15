大陸互聯網巨擘阿里巴巴15日起至20日在港交所公開招股，每股招股價上限為188港元，發行5億股，其中公開發售部分占2.5％，即1,250萬股，國際發售部分占97.5％，即4.875億股。集資淨額約935.42億港元。估計若7,500萬股超額配股權全部行使，集資淨額約為1,076.05億港元。

香港信報15日報導，每手100股，入場費18989.45港元，聯席保薦人為中金公司及瑞信。阿里巴巴將於11月26日掛牌。阿里巴巴表示，已就公開發售採取全電子化申請程序，不會就公開發售向公眾提供招股章程或任何申請表格的印刷本。

阿里巴巴董事局主席兼首席執行官張勇在招股文件的公開信中表示，公司今天啟動在香港的上市，是阿里一個新的起點，目標是成為一家活102年的好公司。

張勇稱，2014年阿里首次上市時，遺憾地錯過香港。香港是全球最重要的金融中心之一。過去幾年間，香港的資本市場已經發生很多令人鼓舞的重大改革。在當前香港社會發生諸多重大變化的時刻，公司依然相信香港的美好未來，希望能貢獻自己的綿薄之力，積極參與到香港的未來建設中。

對於公司的使命，張勇說，阿里創立之初定下的「讓天下沒有難做的生意」並未改變，對「成為一家活102年的公司」的願景進行升級，希望「成為一家活102年的好公司」。

(工商 )