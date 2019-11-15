明細表。（韓國瑜陣營提供）

明細表。（韓國瑜陣營提供）

韓國瑜競選辦公室今公布韓氏夫婦房產買賣情形，從明細中可知，韓氏夫婦共曾擁有6棟房子，已脫手5棟，目前手中剩下雲林一棟房子，合計起來，共賺約500多萬元。另外，韓國瑜女兒韓冰在加拿大有一棟房產，是家族贈與。

韓氏夫婦第一棟房子是在台北鎮江街的霖園，買入時間為82年3月，賣出時間為90年5月；買入價格約700萬元，賣出也是約700萬元。這棟房子沒賺沒賠。

第二棟是位在新北板橋的東方明珠，買入時間為96年5月，賣出時間為99年；買入價格約4177萬0871元，賣出是約5820萬元。賺了約1600萬。

第三棟是在台北市內湖的峰哲，買入時間為99年9月，賣出時間為107年12月；買入價格約3910萬6000元，賣出是約3620萬元。賠了約290萬。

第四棟就是先前爆出的台北南港的日升月恆豪宅，買入時間為100年2月，賣出時間為104年12月；買入價格約7378萬5902元，賣出是約6950萬元。賠了約428萬5902元。

第五棟則是在雲林古坑的天下一家，買入時間為91年10月，賣出時間為108年8月；買入價格約1220萬元，賣出是約850萬元。賠了約370萬元。

第六棟也是雲林的比佛利，買入時間為104年2月，是目前所剩房產，買入價格約1240萬元。

據韓辦所提供的資料，可知韓國瑜夫婦曾有六棟房子，目前所剩一棟，依據其買賣紀錄，可知最後賺了約500多萬。

(中時電子報)