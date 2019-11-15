台南公費流感疫苗今天開打，衛生局舉辦宣導活動。（台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真）

今年公費流感疫苗採三階段分批接種，第一階段11月15日開打對象為校園學生及醫事人員，第二階段12月8日開打對象為65歲以上老人及學齡前幼童，第三階段109年1月1日開打對象為滿50歲至64歲成人、高風險慢性病人（含BMI≧30）、罕見疾病患者及重大傷病患者、孕婦及6個月內嬰兒父母、安養、養護及長照機構人員、幼兒園托育人員及托育機構托育人員等其他公費對象。

今年流感疫苗首度由三價升級為四價疫苗，但因受世界衛生組織(WHO)延遲公布疫苗選株結果影響延後開打期程，今天開打，台南市衛生局於佳里區信義國小舉辦「校園學生流感疫苗開打宣導記者會」，藉由本次公費流感疫苗開打記者會，本市所屬國小、國中、高中／職、五專一至三年級學生，將陸續安排醫療團隊入校園為學生完成公費流感疫苗接種。

衛生局指出，由於流感病毒易侵襲學童及青少年引起校園群聚，在流感流行期亦常見學生因病缺勤或停課的情況，研究發現針對學生集中接種流感疫苗，可降低社區整體流感疫情與家中其他孩童的流感嚴重度，透過校園接種間接保護其他高風險族群。

本次公費四價流感疫苗全面升級(包含H1N1、H3N2、B型山形株、B型維多利亞株，採2A2B型別)，提供更完善的疫苗保護力，讓民眾健康更有保障。民眾若有任何流感疫苗相關問題，可撥專線06-2679751分機355洽詢。

(中時 )