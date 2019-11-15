國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室今召開「直球對決！韓氏夫婦房產一次公開！下一位，蔡英文輪妳了？」記者會，行政院副院長陳其邁上午受訪表示，買賣房子誠實是上策，當然最好是一次講清楚，蔡總統過去在選舉時這些事情也接受過檢驗，方式就是一次就講清楚。

韓國瑜遭爆買賣豪宅風波，今天舉行記者會對外說明。陳其邁出席 「2019 Meet Taipei 創新創業嘉年華」，被問到相關問題，他表示，買賣房子，其實參選時就應該把這些事情說清楚，不然大家當然會對他之前標榜的形象跟現在很多房地產的形象會有很大的落差，韓國瑜不應該閃躲，一而再、再而三沒有釐清，對韓不是很好。

陳其邁也說，誠實是上策，把話說清楚比較好，當然最好是一次講清楚，蔡總統過去在選舉時這些事情也接受過檢驗，方式就是一次就講清楚。

至於張善政提出庶民定義，為韓國瑜解套，陳其邁則說，張善政的標準跟一般庶民不同，如把能7200萬房子當做庶民，這在台北也是千分之一的標準，大概只有千分之一的人才買得起這樣的房子。

(中時 )