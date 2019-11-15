民進黨不分區立委名單中，桃園市民政局長湯蕙禎排名第16名，湯蕙禎是由桃園市長鄭文燦所推薦，鄭表示，湯身兼桃園市客家文化基金會董事，不分區客家代表人選另有高雄市客委會主委黃永卿與1名客家學者，但黃無意願、客家學者最後一刻放棄，因此推薦湯蕙禎為客家代表，為客家族群發聲。

鄭文燦說，湯蕙禎是台大法律系畢業，也擔任過第三屆的國民大會代表，她同時有非常豐富的行政經驗，在桃園縣政府、市政府擔任過法制處長、勞工局長以及民政局長等職務，且嫻熟客家事務與地方事務，也是很傑出的行政幹才，肯定湯是「客家籍女性菁英人才」，因此推薦給提名小組做參考，提名小組經討論排定第16序位。

湯蕙禎本名為湯美娥，曾擔任第三屆國大代表（桃園平鎮、龍潭與楊梅）、桃園縣政府勞動及人力資源處長、法制處長與桃園縣政府便民服務中心主任等公職。

依據民進黨評估安全名單約落在14名，湯蕙禎排第16名，未來也有機會進入立院，鄭文燦說，第16名也不能說是在不安全名單，上一屆有到18位，這一屆多少還不知道。

「人生有很多出乎意料的驚奇！」湯蕙禎笑說人生很多驚嘆號，她說其實昨天下午快2點才接到鄭市長電話，說要推薦她至不分區名單代表客家族群，坦言相當shock，也一度猶豫，但自己身為客家人，家裡都講客家話，對客家族群精神與客語傳承都相當了解，因此趕緊準備學經歷資料給市長，昨晚也接到市長消息，確認推薦成功。

湯蕙禎說，到了這個年紀能夠做民政局長就很開心，目前也很投入這份工作，公務資歷30多年其實也可以退休，如今將有份使命，在市長推薦之下有機會扮演立委角色，未來會更努力，並好好在地方上耕耘。

(中時 )