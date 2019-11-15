國民黨不分區立委名單曝光後，引發黨內質疑聲浪。反對黨主席吳敦義者，醞釀明天中全會上投不同意票讓吳「難看」；中常會今天下午召開臨時中常會，傳出吳將退居安全名單邊緣14名，另一種可能就是直接踢出不分區名單。對此，前總統馬英九今天上午受訪打太極說：「你問我怎麼看嘛！我有很仔細的看。」

馬英九上午赴東吳大學發表《陳同佳殺人逃亡案與台港、兩岸司法互助》演講前，媒體詢問國民黨不分區名單今天有望再調整，馬四兩撥千金地說「我還沒看到啊」，吳敦義昨證實自己的名次往後調，馬回看了以後再發表意見，傳出吳有可能排在14名或者直接拿掉，馬說「你問我怎麼看嘛！我有很仔細的看」。

頗具爭議的前立委邱毅、八百壯士捍衛中華協會理事長吳斯懷、救國團主任葛永光太太車宜靜，可能遭更換。前總統府發言人陳以信的名次則可望往前挪；軍系代表則傳出可能由前國防部發言人羅紹和取代，而陸軍退役少將于北辰、海軍陸戰隊退役上將季麟連也是可能人選；另現任新住民不分區立委林麗蟬則有可能敗部復活。

談及香港反送中延燒至校園內，馬英九說，蠻擔心的，因為校園如果被侵犯的話，社會恐怕就維持不住，希望大家能夠以和平方式解決爭端，盡量減少用武力方式，否則情況會不可收拾。

(中時 )