蔡英文高雄市競選總部16日成立，主任委員管碧玲15日預告將留下歷史性的經典畫面，被問到是不是「蔡賴」同框？她賣個關子。對於搶在全國競總成立之前先成立，總幹事許立明則說，從哪裡跌倒，就從哪裡站起來。

為號召群眾參加，蔡英文高雄競總主要幹部包括主任委員管碧玲、總幹事許立明、執行總幹事康裕成及蔡昌達、活動部主任高閔琳及新媒體青年創意部主任林智鴻等人15日率先合體開記者會，高喊「光復高雄，台灣要贏」。

管碧玲致詞時說，高雄競總做為領頭羊，在全國競總成立前先成立，可說責任重大，也將留下歷史性的經典畫面。對於是不是暗示蔡英文將宣布「蔡賴配」，或者「蔡賴」同框？管碧玲強調歷史性的鏡頭不要錯過，並未明講。

對於高雄競總率先成立，許立明說，這是全國競總的安排，不過，在哪裡跌倒，就要在哪裡站起來，在高雄跌倒，就要在高雄站起來。這是大部分高雄人的覺醒跟覺悟，相信這次選舉，高雄人會展現無比的信心跟行動力。

小英高雄競總表示，16日的成立大會將在下午4時開始，有別於往年的安排，舞台前還規畫可容納千名支持者的搖滾區，另外還有特色攤位。許立明表示，這塊場地也曾是陳菊參選高雄巿長的競選總部，全部塞滿可容納10萬人。

(中時 )