新北市長侯友宜今（15）日上午到板橋區江翠國小關心學童接種流感疫苗情況，受訪時媒體問侯對國民黨不分區立委名單今天下午可能再變的看法，對此侯友宜表示，大家都很期待更多的年輕人和專業進到不分區名單，這些聲音黨都已聽到，希望重新思考後，能找到多一些年輕、專業的名單進到不分區，這是大家的期待。

(中時 )