國民黨不分區立委名單再變 侯友宜：大家的聲音黨聽到了 16:142019/11/15 中時 王揚傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 侯友宜到江翠國小關心學童接種流感疫苗情形，雙胞胎童星左左、右右現場接種疫苗。（王揚傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜今（15）日上午到板橋區江翠國小關心學童接種流感疫苗情況，受訪時媒體問侯對國民黨不分區立委名單今天下午可能再變的看法，對此侯友宜表示，大家都很期待更多的年輕人和專業進到不分區名單，這些聲音黨都已聽到，希望重新思考後，能找到多一些年輕、專業的名單進到不分區，這是大家的期待。 (中時 ) #名單 #不分區 #侯友宜 #期待 #專業 也許您會感興趣 推薦閱讀 《短評》是國民黨的不分區還是吳敦義的不分區？ 00:382019/11/13 政治 國民黨不分區這位引公憤 網：2成票飛了 08:142019/11/13 政治 民進黨不分區喬不定 多人安全名單進進出出 14:062019/11/13 政治 民進黨不分區喬不定 中執會宣布休息明天繼續 16:062019/11/13 政治 吳敦義抱支持者痛哭 宅神怒飆1個字 16:062019/11/13 政治 陳水扁列不分區立委 中監： 由選務單位認定 18:052019/11/13 政治 一邊一國推扁當不分區 扁回應了 19:062019/11/13 政治 吳敦義列不分區 侯友宜：多聽聽大家意見 16:342019/11/14 政治 民進黨不分區出爐 游錫堃可望爭取立院龍頭 22:462019/11/14 政治 關鍵人現身？藍不分區網喊：該問過他 08:082019/11/15 政治 政治熱門新聞 最新不分區名單曝光 網：謝龍介快哭了、韓粉爆怒！ - 政治 不斷更新》最新國民黨不分區名單曝光 謝龍介越排越後面 - 政治 最新民調出爐 韓國瑜支持度網友震驚！ - 政治 藍不分區大風吹！夫人閨蜜換高盛副總裁 - 政治 藍最新不分區名單 網驚：原來他還在 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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