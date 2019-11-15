國會政黨聯盟今日召開記者會提出不分區立委候選人名單，一共六席，由曾任區域立委的副主席徐欣瑩排首位，黨主席妙天表示兩黨政治容易分贓，所以立法院需要有第三勢力，呼籲大家支持國會政黨聯盟。

不分區名單另外五人包括關注身心障礙者且本身就是身心障礙者的張宗傑，橫跨化工及科技產業的王靜亞博士，追求獨立審判長期擔任法官與律師的陳漢洲，舞蹈治療先驅李宗芹博士，以及關心社會發展和兩岸和平的余艇教授。

針對外界質疑為何宗教要參與政治，妙天解釋一黨政治是獨裁，兩黨政治容易分贓，所以要加入第三黨來監督，立法院要有第三勢力。幾十年來人民收入偏低幾乎到無法生活的程度，二十多年前韓國人民收入比我們低，如今是我們兩倍，請2020總統當選人解決低收入問題，國家應該要幫人民賺錢。此外十幾年來教改都在去中國化，但文化是立國根本，不應該去中國文化，我們的祖先都來自中國。兩岸應該和平相處，如此可以省下軍費拿來調薪。台灣落後太多了，需要再建設，應該開放陸資和外資來台灣建設。

余艇也表示，我們近年的歷史教育嚴重去中國化、扭曲史實，讓兩岸對立，如果持續忽視全球大趨勢包括中國大陸崛起，對不起年輕人。徐欣瑩指出各行各業都有不合時宜的法令沒有修改，希望未來國會政黨聯盟能在藍綠都不過半的情況下扮演關鍵角色。王靜亞則說，如今因為藍綠兩黨惡鬥，造成政策反覆、政府效能不彰、外商投資遲滯不前，所以希望國會政黨聯盟進入國會打破兩黨惡鬥。

(中時 )