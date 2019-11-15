環保署今天預告修正「柴油汽車黑煙排放不透光率檢測方法及程序」，將簡化柴油汽車黑煙檢測程序，把原本要測試3次取平均值的檢測方法，修正為只要次測試結果不透光低於門檻，即可直接判定合格，預估可減少約25％的檢測時間。

環保署表示，我國柴油車輛均從國外引進或由國外原廠授權於國內組裝，黑煙檢測方法也參考國際間無負載急加速不透光率試驗法制訂，且包括新車與使用中車輛均適用此方法。

環保署官員說，據統計，全台的柴油車約有82萬輛，現行的檢測方法需要10至15分鐘待結果出爐，未來若一次就通過門檻，時間只要5分鐘即可。

除了簡化檢測外，只要原廠保養廠確認車況正常，且依原廠保養廠建議事項完成修復者，可以無須檢測馬力比；修法也納入黑煙不透光率試驗取樣過程應由中央主管機關訓練合格並領有證書人員為之。

環保署表示，柴油車排放的黑煙若超過排放標準，嚴重影響空氣品質與全體國人健康，因此呼籲車主落實愛車的定期維修保養，若遭檢測超標且未限期改善，可開罰1千至6萬元。

(中時 )