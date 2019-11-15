國民黨舉行「政府沾光中華隊 體育政策虛累累」記者會 16:152019/11/15 中時 趙雙傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨舉行「政府沾光中華隊 體育政策虛累累」記者會。（趙雙傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室策略小組成員謝國樑、 全國青工總會長林杏兒和中華民國足球協會前秘書長陳威任今日在國民黨中央黨部舉行「政府沾光中華隊 體育政策虛累累」記者會，針對蔡英文政府的多項體育政策跳票表達不滿外，也提出韓國瑜的體育政策，讓體育在台灣可以更受重視。 (中時 ) #體育 #政策 #國民黨 #政府 #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜提副手 盧秀燕：張善政是加分的人選！ 12:092019/11/11 政治 《短評》是國民黨的不分區還是吳敦義的不分區？ 00:382019/11/13 政治 做了太多錯誤選擇...他點出國民黨苦戰主因 08:132019/11/13 政治 國民黨不分區這位引公憤 網：2成票飛了 08:142019/11/13 政治 簡直是國民黨自殺聲明 04:102019/11/14 時論廣場 吳主席與惡的距離 04:102019/11/14 時論廣場 罵一次不夠！趙少康氣極再怒轟吳敦義 09:532019/11/14 政治 朱立倫：國民黨不能離年輕人那麼遠 18:502019/11/14 政治 關鍵人現身？藍不分區網喊：該問過他 08:082019/11/15 政治 反擊！韓陣營：只准千金總統炒地？ 12:102019/11/15 政治 政治熱門新聞 最新不分區名單曝光 網：謝龍介快哭了、韓粉爆怒！ - 政治 不斷更新》最新國民黨不分區名單曝光 謝龍介越排越後面 - 政治 最新民調出爐 韓國瑜支持度網友震驚！ - 政治 藍不分區大風吹！夫人閨蜜換高盛副總裁 - 政治 藍最新不分區名單 網驚：原來他還在 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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