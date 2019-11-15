國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室策略小組成員謝國樑、 全國青工總會長林杏兒和中華民國足球協會前秘書長陳威任今日在國民黨中央黨部舉行「政府沾光中華隊 體育政策虛累累」記者會，針對蔡英文政府的多項體育政策跳票表達不滿外，也提出韓國瑜的體育政策，讓體育在台灣可以更受重視。

(中時 )