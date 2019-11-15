苗栗市玉清宮熱心公益，為改善救災救護通訊死角，撙節關聖帝君聖誕活動經費，捐贈消防局價值200萬元之無線電通訊設備，15日舉行捐贈及祈福儀式。（巫靜婷攝）

苗栗市玉清宮熱心公益，為改善救災救護通訊死角，撙節關聖帝君聖誕活動經費，捐贈消防局價值200萬元之無線電通訊設備，15日舉行捐贈及祈福儀式。（巫靜婷攝）

玉清宮撙節經費，捐贈消防局價值200萬元的數位式救災指揮系統。（巫靜婷攝）

消防局受贈之通訊設備，包含最新穎的4G無線電對講機32台、通訊閘道器、150顆無線電對講機鋰電池，將配發於各大（分）隊與指揮中心使用。（巫靜婷攝）

巫靜婷／苗栗報導

苗栗市玉清宮熱心公益，為改善苗栗縣救災救護通訊死角，撙節關聖帝君聖誕活動經費，捐贈消防局價值200萬元之數位式救災指揮系統，15日舉行捐贈暨祈福儀式，由縣長徐耀昌、消防局長徐新淵與玉清宮董事長魏俊傑、董監事等，共同焚香祈福，祈求消防同仁工作順遂、出入平安吉祥。

消防人員常年出勤火場、水難及惡劣環境下，執行緊急搶救工作，無線電通訊順暢，對消防弟兄於救災現場訊息通聯，及生命安全至關重要，消防局指出，目前的使用無線電設備，大多為2011年採購配發且服務多年，歷經常年救災使用，設備耗損增加，極需補充新式通訊設備供汰舊換新使用。

消防局長徐新淵說明，受捐贈的通訊設備，包含最新穎的4G無線電對講機32台、通訊閘道器、150顆無線電對講機鋰電池，將配發於各大（分）隊與指揮中心使用，改善救災救護之通訊死角，展現災害搶救任務的通訊效能，讓鄉親的生命財產安全更有保障。

縣長徐耀昌表示，玉清宮香火鼎盛是縣民的信仰中心，近幾年陸續捐贈縣府公共電擊器（AED）、復康巴士、消防車、救護車及協助籌辦全運會、中台灣農業博覽會等活動，董事會秉持熱心助人的善念，「取之於社會、用之於社會」，無線電通訊設備更新，有效提升消防救災救護通訊能量及品質。

(中時 )