民進黨不分區立委名單出爐，原先排名第一、蘇貞昌力薦的原民台主播洪簡廷卉意外出局，蘇貞昌之女、綠委蘇巧慧大呼可惜，並直言洪簡廷卉就是因為被假消息、不實的消息抹黑。

針對外傳洪簡廷卉與蘇巧慧情同「閨蜜」，蘇巧慧澄清說，兩人不能說算很熟識，她也是前兩天才發現洪簡廷卉被提名了，還要去跟別人去找她的電話，「其實在我這輩子當中大概見過不會超過五次面。」

蘇巧慧認為，洪簡廷卉其實是個很優秀的人才，尤其是她的學經歷背景，她也非常為原住民運動、為台灣在國際上發聲，但是她進入和出去名單的過程，因為自己不是提名委員會，也沒去開會，也不能說清楚，但覺得當然是可惜。

蘇巧慧指出，其實蘇院長在提名過程當中講的都是原則，這次的不分區名單應該彰顯時代的意義，是能夠有多元族群跟台灣價值的認同在裡面，所以希望有新住民和原住民這樣的一個名字在裡面，其實並沒有特別推薦任何一個人。那其實大家也都看到，洪簡廷卉就是因為被假消息、不實的消息抹黑，我是覺得大家把焦點放在這裡是可惜了。

蘇巧慧說，現在進入名單中的歐密牧師，更是她長年的資深支持的長輩，非常期待她能夠為我們原住民說更多的話，她現在在第15名，很希望她能夠進入國會。

(中時 )