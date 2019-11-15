The real deal.@Yg_Trece dropped 10 points in his first 6 minutes of action. pic.twitter.com/QiDE2W35Lm — LA Clippers (@LAClippers) November 15, 2019

今夏跟「可愛」里歐納德攜手跳槽快艇的保羅喬治，15日在客場傷癒復出迎接加盟快艇首秀，儘管他僅先發上場24分鐘，就拿33分、9籃板及4助攻，可惜快艇最後無法守住鵜鶘主控哈勒戴一輪猛攻，終場127比132苦吞本季首次2連敗。

保羅喬治好不容易迎來加盟快艇首秀，卻碰上里歐納德(輪休)、貝弗利(左腿痠痛)、沙梅特(左踝扭傷)等先發沒打，祖巴茲也從板凳出發，不過喬治首節就摘10分，再次展現傑出得分能力，可惜次節很快就吞3犯，只能無奈下場休息。

打完上半場，快艇59比72落後地主鵜鶘，保羅喬治雖在第3節接連搶分，幫助快艇重新追上，甚至取得超前，他卻吞下個人第5犯，也讓快艇總教練瑞弗斯陷入兩難，眼見場上局面始終拉鋸，瑞弗斯仍在最後7分20秒把喬治換上場。

沒想到鵜鶘後衛哈勒戴接下來大發神威，一個人連取8分，包含最後1分52秒的關鍵三分球，幫助鵜鶘打出12比3猛攻，儘管喬治最後41.9秒飆進三分球，法蘭克傑克生卻在最後28.6秒回敬三分球，也幫鵜鶘驚險穩住主場勝局。

儘管快要7個多月沒上過場，喬治15日仍有投17中10、10罰全進的火燙手感，令人不禁期待他跟里歐納德真正聯手，快艇能夠展現多麼驚人的進攻破壞力；搞砸喬治首秀的哈勒戴，貢獻全場最高36分，另有7助攻、4籃板、6抄截。

(中時電子報)