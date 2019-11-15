解放軍002艦

解放軍首艘自製航母002艦年內服役的傳聞不斷，甚至有照片傳出，艦上一度刷上舷號，但又塗去。

而據文匯網與觀察者網報導，002艦14日上午駛離大連造船廠，展開第9次海試。有網友拍攝到它已離開大連造船廠，不過既未刷上舷號，也沒有搭載艦載機模型。

(中時電子報)