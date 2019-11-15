傳接收艦載機 陸002艦第9次海試 11:392019/11/15 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 解放軍首艘自製航母002艦在大連造船廠。（文匯網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 解放軍002艦 解放軍首艘自製航母002艦年內服役的傳聞不斷，甚至有照片傳出，艦上一度刷上舷號，但又塗去。 而據文匯網與觀察者網報導，002艦14日上午駛離大連造船廠，展開第9次海試。有網友拍攝到它已離開大連造船廠，不過既未刷上舷號，也沒有搭載艦載機模型。 (中時電子報) #002艦 #航母 #艦載機 #中國 #海試 也許您會感興趣 推薦閱讀 行嗎？高超音速彈取代航母攻陸 美吵翻 17:052019/10/14 軍事 陸航母點火 引發亞太新軍備競賽 16:392019/10/17 軍事 衛星照秀003艦快完工 陸擴船廠增建航母 06:422019/10/18 軍事 加緊2測試 陸航母002艦遲未服役 12:172019/10/25 軍事 準備服役！ 陸002艦傳要刷舷號 13:262019/10/30 軍事 軍事熱門新聞 勝！老美雷射炮實用潛力超陸電磁炮 - 軍事 F-35計畫終於可踢掉土耳其 已找到替代供應商 - 軍事 傳接收艦載機 陸002艦第9次海試 - 軍事 美10艘航母不夠用 杜魯門號修好趕赴中東 - 軍事 印度空軍將年底退役MiG-27攻擊機 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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