為了協助在港就讀台生回台就學的後續事宜，文化大學今(15)日表示，將專案處理，並已設立專線及單一窗口，及時回答有意來文大就讀的學生及家長所有問題，歡迎在港就讀的台生來文大，繼續完成大學或研究所學業。

文大表示，為讓在香港就讀大學的台灣學生能安心完成學業，文大將接受及協助辦理在港台生轉學相關事宜，並提供優質學習環境、輔導機制及協助處理住宿事宜。學生或家長若有就學相關問題，例如系所課程、學系或課程學分如何對接、開學期程、學雜費事項等，只要撥打28610511轉分機11109教務處沈小姐，一通電話即可獲得滿意答覆。

因這學期已經進行到一半，文大也歡迎返台的在港台生，可以先來文大旁聽、隨班附讀，以及使用文大資訊、圖書、體育相關設施。

文大表示，文大是台灣歷史悠久的綜合性大學，設有文學院、外國語文學院、

理學院、法學院、社會科學院、農學院、工學院、商學院、新聞暨傳播學院、藝術學院、環境設計學院、教育學院等十二個學院六十二系所組，還有台灣數一數二的推廣教育部，可以「無縫接軌」、為絕大多數學生提供優質、友善、多元的就學環境。

(旺報 )