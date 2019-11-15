民進黨立法院不分區名單揭曉，立委管碧玲15日在蔡英文高雄競選總部受訪表示，怎樣避免遺珠之憾會有不一樣的討論，但是過程的風風雨雨也就是外界所看到的全部，拿出來的名單就是要顧好國會、爭取過半，對社會有交代。

管碧玲說，大家都知道民進黨在過程之中，內部都是百家爭鳴、百花齊放，任何一件重大的決策，過程都是風風雨雨，但是它的風風雨雨也就是外界所看到的全部，最嚴重，也就是這樣，民進黨在事後會全面團結。

她說，這次的大家所看到的這些討論，基本上都是在所有最優秀的人當中，要怎樣避免遺珠之憾，因為裡面很多人，有不一樣意見的討論，也會有很多衝擊，所以真的也是很難避免會有遺珠之憾。

管碧玲表示，對於每一位沒有進入不分區名單的這些非常、非常優秀的候選人她表達敬意。而最後拿出來的名單，則代表社會多元，也代表符合我們黨主席所說的，要把未來的國會顧好，讓國會爭取過半，對社會有交代。

(中時 )