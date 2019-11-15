前中影副董事長莊婉均被控掏空中影7億多資產，前年最高法院就其中7罪判刑定讞，累積刑度8年半定讞，發回高院部分，更二審依偽造私文書罪及銀行法等5罪，各判刑4月至3年4月、刑期累計7年11月，其中4月為可易科罰金。可上訴。

莊女擔任中影副董事長期間，利用保管公司大小章的機會，故意遺漏會計事項不為紀錄，再以不實的財務報表，及偽造的取款憑條向銀行詐取財物，不法挪用中影資產7億5000多萬元。

高院更一審認定，莊女共犯下偽造私文書、偽造有價證券等14罪，其中不得易科罰金部分，判5年8月徒刑，另外得易科罰金部分，判1年徒刑，這部分可以易科罰金36萬元，莊女不服提上訴。

前年最高法院依詐欺取財、偽造文書等7罪，各判莊女3月到3年4月不等刑期，總計刑度為8年6月，至於莊女另涉業務侵占罪部分，與詐欺部分基本事實是否同一有待調查，將這7罪發回高院更審。

(中時 )