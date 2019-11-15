六輕又起火 台塑說正常 12:072019/11/15 中時 許素惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 六輕廠區起火，管理部說是正常。（吳明宜提供／許素惠雲林傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台塑麥寮廠區塑化公司OL-1廠於11月15日 10點許有起火，引起地方關心，台塑公司表示正常。 麥寮鄉代表吳明宜等得知，馬上入廠區了解。 六輕指出，因反應器出口安全閥ZI-4081跳脫，導致製程氣排放至燃燒塔處理，目前異常狀況已排除，此為工廠安全操作之正常程序。 (中時 ) #台塑 #廠區 #公司 #安全 #六輕 也許您會感興趣 推薦閱讀 美對台事務官員：台灣安全是印太安全中心 00:062019/11/11 兩岸 台塑企業暨南亞 獲票選為前二十大「幸福企業」榮耀 18:342019/11/11 財經 《汽車股》車王電暨華德動能中港廠動土，2021年投產 09:262019/11/12 財經 台塑增資台塑工業美國公司30億元 19:022019/11/12 財經 談施正屏失聯 陸國台辦：涉嫌危害國安依法審查 10:572019/11/13 兩岸 民進黨不分區喬不定 多人安全名單進進出出 14:062019/11/13 政治 台塑六輕隱匿火災？ 消防局：公共危險罪送辦 15:412019/11/14 社會 肥貓現形 三類公司2020年董監酬勞必須全都露 20:262019/11/14 財經 昱擎安全牙科植體 提供安全選項 04:092019/11/15 產業．科技 火災未通報 六輕人員遭送辦 04:102019/11/15 地方新聞 社會熱門新聞 撿屍2次「醒來還想要」 軍人下場慘 - 社會 中壢11歲童籌父醫藥費街頭賣襪 民眾排長龍湧入愛心 - 社會 色老闆暗示「一周要3次」 女秘書為加薪忍耐做下去 - 社會 少女帶男友回家嚐禁果 阿公聽到呻吟聲開門氣炸 - 社會 正妹獻初夜秒被甩 男友譙：胸小沒先講 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。