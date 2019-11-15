台塑麥寮廠區塑化公司OL-1廠於11月15日 10點許有起火，引起地方關心，台塑公司表示正常。

麥寮鄉代表吳明宜等得知，馬上入廠區了解。

六輕指出，因反應器出口安全閥ZI-4081跳脫，導致製程氣排放至燃燒塔處理，目前異常狀況已排除，此為工廠安全操作之正常程序。

(中時 )