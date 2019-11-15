台灣大學今(15)日舉行91年校慶活動。（台大提供／李侑珊台北傳真）

台灣大學今(15)日舉行91年校慶活動，校長管中閔致詞時表示，期許台大在2028年時，能成為一個「充分國際化」、「人才近悅遠來」的大學，在那時能走出舊的教育體制，以新的教育型態回應學生與社會的需求。

台大今天上午在台北校總區舉辦創校91年慶祝大會，現場有近千名師生、校友及民眾出席。會中表揚頒發8名傑出校友，其中包括學術類的劉必治、沈元壤、毛河光、賴明詔；社會服務類的朱茂男、林攸信；綜合類的林芳郁、王榮騰。另也頒發學生社會奉獻特別獎、優秀青年、傑出表現獎學金、傅鐘獎學金證書。

管中閔在致詞時指出，校慶就像個人生日一樣，重點不在向後看，而是向前看，所以總在生日許願時期許未來。

管中閔提到，他在多個場合一再提到「台大2028」的概念，2028年時台大要慶祝建校100年，意義非比尋常。而在未來9年中，亞洲及世界高教領域競爭將會更加激烈，大學如何吸引人才，在研究上突破及創新，都將是競爭的重點。

管中閔也提到，在近年科技與社會快速變動下，延續近200年的現代大學教育的形式及內涵，早已顯得左支右絀，因此大學轉型與教育革新的程度，也必將成為高教競爭的重點。

管中閔期許，台大在2028年時，能成為一個「充分國際化」、「人才近悅遠來」的大學，並已走出舊的教育體制，以新的教育型態回應學生與社會的需求。

致詞的最後，管中閔引述《詩經》詩句：「周雖舊邦，其命維新」，希望台大在2028年時出現歷百年而彌新的氣象，「台大方無愧於過去前輩師生的付出，也才無負於台灣社會和人民的栽培。」

(旺報 )