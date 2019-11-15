◎管媽預告留歷史鏡頭！蔡賴將配？

蔡英文高雄市競選總部16日成立，主任委員管碧玲15日預告將留下歷史性的經典畫面，被問到是不是「蔡賴」同框？她賣個關子。對於搶在全國競總成立之前先成立，總幹事許立明則說，從哪裡跌倒，就從哪裡站起來。

◎郭引不滿？民眾黨名單延後公布

台灣民眾黨原預計15日公布不分區立委提名名單，昨深夜臨時喊卡，引發外界揣測黨內因不滿鴻海創辦人郭台銘在民眾黨、親民黨兩邊押寶。身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲今早否認表示，名單還要經黨中央委員開會、簽字，比較符合政治程序。

◎黑心油業者郭盈志 重判20年

黑心製油業者郭盈志收購劣質油轉製食用油、賣給強冠公司製成豬油一案喧騰一時。高雄高分院15日更二審撤銷原判，認定郭盈志違反食安法及幫助加重詐欺取財罪等八罪，刑期加總20年，不法所得650萬5990元沒收。由於郭盈志另涉及一槍砲案，屆時將再一併宣布應執行刑度。

◎注意保暖！下周一起北台白天20度

氣象專家吳德榮今天表示，今日仍受東北季風影響，但水氣轉乾；迎風面轉為多雲時啨，北台灣白天氣溫回升；背風面為晴時多雲，中南部白天微熱早晚涼。不過，18日起另一波強東北季風南下，北台灣氣溫遽降，白天高溫將首度降至20度左右。

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(中時電子報)