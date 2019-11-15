2人一身勁裝，化身重機歐爸。(吳亮賢攝)

朱立倫帥氣地試乘重機。(吳亮賢攝)

陳明義載著朱立倫自服務處出發。(吳亮賢攝)

前新北市長朱立倫全台輔選行程，今日（15）上午來到新莊為立委參選人陳明義站台，2人身穿皮衣、眼戴墨鏡，化身重機「歐爸」，繞行新莊檢視各項建設。難得體驗重機快感的朱忍不住大呼：「今天好爽！」他也讚陳為新莊帶來多項改變，期待進入國會後，能在中央與新北市大力配合，解決交通瓶頸的問題。

今上午9時許，陳明義載著朱立倫自新莊服務處出發，騎著價值129萬的BMW重機，沿途繞行電影文化中心、新莊捷運站、台65五股交流道，最後停駐中正路，檢視各項建設。

朱立倫指出，今天「坐重機看政績」，看到過去8年從無到有的多項建設，包括3條捷運、國民運動中心等好多新莊的改變，對於在地未來的願景，也期待陳明義進入國會努力推動，台65跟高速公路交界的改善計畫，更需要他在中央要求高公局全力配合新北市府，才有辦法解決交通瓶頸的問題。

談起難得的重機體驗，朱立倫先是大呼「今天好爽」，並大讚陳明義是重機高手。朱表示，沿路邊騎車邊談政績，非常輕鬆愉快。陳則表示，平常自己就會騎乘重機兜風旅遊，今天特別載朱市長看看在地的建設；他也透露，上高架時稍微催一下油門，有感受到朱市長的雙手立刻抓緊，可能有點緊張。

(中時 )