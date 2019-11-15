這真的太崩潰了！有一網友分享了家中貓主子的照片，竟引發網友上千網友大爆笑。照片中只見貓主子愜意的躺在一旁，而牠身邊則是一個被掀開的大米桶，白米灑得亂七八糟。但是最令原PO崩潰的，是米桶中那坨「米荖」。

據《爆料公社》報導，今(15)日一網友在社內貼上一張主子趴在米桶旁的照片。只見紅色塑膠桶的蓋子掉在一旁，周圍還有大量的米粒掉落，現場一片凌亂。不過，這都不是最令原PO崩潰的地方，最讓原PO崩潰的是在八分滿米桶中那「一坨」裹著米的「米田共」。原PO在貼文上附註了一句「這是米…不是砂」語氣十分無奈，很顯然，原PO家的貓主子將貓砂和白米搞混了，直接掀開米桶在裡面「加料」，這件事引發了8千多位網友笑翻。

網友貼上了米荖的照片，竟與原PO的照片極其相似，令網友大呼「我以後吃米荖會有陰影」。(圖/取自爆料公社)

不少網友在下面留言表示「這是真正米田共的最佳寫照！」、「免費加料啊！快感謝他」、「熟悉的米砂，最對味！」、「最高等級的麝香米！！」、「急起來的時候，牠才不管你是米是沙勒！」、「一顆喵皇屎壞了一缸米」、「鏟屎的，好料給你加進去了！！記得吃飽別謝我~」還有網友，貼上了米荖的照片，竟與原PO的照片極其相似，令網友大呼「我以後吃米荖會有陰影」。

(中時電子報)