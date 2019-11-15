頂新集團前董事長魏應充，越南案本月6日定讞，15日上午9時到北檢報到執行，不到40分鐘因獲暫緩執行又步出地檢，彰化地檢署表示，本署於囑託臺灣臺北地檢署執行後，同時以最速件函請臺灣高等檢察署臺中檢察分署向臺灣高等法院臺中分院提出合併定刑聲請，但至今尚未收受裁定，待收受裁定後將擇期通知魏應充到案執行。

頂新集團從越南進口不符合標準之進口油，製成香豬油等賣給國人使用，前董事長魏應充本月6日遭判刑5年9個月確定，15日9點在味全龍教練葉君璋、球星張泰山等人送行後，步入台北地檢署不到40分鐘後又步出地檢。

彰化地檢署表示，魏應充因前面有詐欺等案件判決2年確定，其中執行部分徒刑後假釋出監，依法得予上開已確定部分判決合併定執行刑，同時以最速件函請臺灣高等檢察署臺中檢察分署向臺灣高等法院臺中分院提出合併定刑聲請，但至今尚未收受裁定，待收受裁定後將擇期通知魏應充到案執行。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，在此期間也責成警方，持續掌控受刑人行蹤，以防逃匿以確保日後執行。另3名受刑人因無上述之問題，已於今日上午10點發監執行。

(中時 )