近日媒體疑似違法取得國民黨總統參選人韓國瑜夫婦買賣房產等個資，引發個資外洩爭議。韓陣營今（15）日召開記者會質疑，難道中華民國政府只准千金總統炒地，不准平民百姓買房？只因為韓國瑜參選總統挑戰現任總統蔡英文，就要被洩漏個資？既然總統參選人要受到超乎尋常的嚴格檢驗，今天韓國瑜競選辦公室，自行公開韓國瑜一家大小的房產與交易過程，供外界檢視，以杜絕惡意造謠與抹黑。

韓陣營說，現有房產部分，目前韓家有在雲林一戶自住宅，以及大女兒韓冰名下一戶旁系長輩所贈與的加拿大地下室住宅。除現有兩戶房產外，其餘曾買賣房產資訊如下： 韓陣營表示，韓國瑜1993年當選立委，在立法院附近的鎮江街購有一處小公寓，作為在立法院問政時的棲身之所。但2002年未尋求連任後，就進行處分賣掉。韓國瑜夫婦返回雲林，購入古坑一處房產，直到今年9月以850萬元，低於當初入手的價格售出。 就在暫離政壇後過一段時間，韓國瑜夫婦有意回台北定居發展，先在板橋購屋，再到內湖、南港，主要都為了自用，以「換屋」方式進行交易，何來炒房？外界若質疑不法，歡迎告發。

至於北部買賣房產時間資訊，韓陣營說，2007年，韓國瑜夫婦先在板橋新板段貸款購買一處總價3973萬元的房產，頭期款約800萬元，乃是韓國瑜夫婦的積蓄、再加上部分家中長輩的資助。3年後，因為考慮移居台北市，即出售位於板橋的房產，很幸運地因房價起飛，轉手賺了1642萬元。 韓陣營接著說，在出售板橋房產後，韓國瑜夫婦「換屋」到台北市，貸款買了總價3433萬元的內湖潭美段一處房產，但購屋後發現，附近交通並不如預期方便，且屋內使用空間不足。隔年透過仲介介紹，購入南港經貿段預售屋，也就是台肥的無雙社區，總價7220萬元。 接著，韓國瑜夫婦有意準備從內湖「換屋」到南港，但因為貸款負擔實在太重，韓國瑜夫婦評估未來恐怕負擔不起，因此趕在交屋前就以賠本價格6950萬元轉手，加計付給台肥的利息和仲介費等，一共損失428萬元。

2018年，韓國瑜南下高雄發展，把內湖的房產售出，將利息費、增值稅與仲介費等計入，韓國瑜夫婦變相虧損290萬元。

韓陣營強調，投資置產，有賺有賠，皆為個人財務規劃。一介平民以自身積蓄購屋買賣獲利，實屬平常。但與其將一筆賠錢賣出的房屋交易，擴大解釋成為炒房，不如好好探討為何台灣房價居高不下？是否因為有人炒作地皮？

韓陣營認為，民進黨已經執政3年半了，在房價問題上有什麼具體政策和作為？還是只是會放任特定有心人士洩漏個資，放大檢視韓國瑜夫婦從未付清或過戶、並且賠錢售出的一筆「未實現」房產，卻完全不過問千金總統那15筆「真實擁有」過，並且「賺了好多錢」的土地買賣？

韓陣營主張，在台灣，買賣房屋本屬國民應有的權益，交易資訊等個資，也應受到法律最嚴密的保護。何況當時規劃在南港購屋的韓國瑜夫婦，並非公職人員，沒有財產申報的義務，但其交易個資，卻能夠為週刊取得並報導，消息來源是否正當？是否應該受到檢視？有沒有公權力介入，也值得各界深思。

韓陣營表示，房屋買賣是許多人都會經歷的人生大事之一，在政府大力推動個資保護之際卻發生這種個資遭洩的事件，已經嚴重傷害台灣的法治精神與民主價值，強烈呼籲千金總統應該正視我們的個資保護法為何無法保護民眾的嚴重問題？而不是當人民的權益受到損害時，還得自己提出證據「自立自強」，這樣的冷漠與倨傲，只是再再顯示出千金總統與平民百姓的距離有多遙遠。

韓陣營同時也希望，接下來國家機器要好好保護千金總統以及所有其他參選人，衷心期望不要再有任何因為參與公職選舉，因此個人隱私遭到侵害的受害者出現。除非千金總統自己公佈當初土地買賣的獲利內容，否則韓陣營將堅決捍衛千金總統她擁有保密交易的個資隱私，以及她獲利多少不欲人知的權利。

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