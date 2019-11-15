民進黨不分區名單昨晚通過，黨主席卓榮泰今在臉書表示，這份名單是在「焦慮共識」下，取得最終一致。並指有三件事讓他耿耿於懷。

他說這三件事分別是，要為原列第一名最後出局的洪簡說句公道話、為蘇貞昌院長抱屈及要向未留任委員致上最深的歉意與感謝。 他說，從昨晚名單出爐後，一直在等待各方的指責和批判，黨必須跨越這些進步的考驗才能闊步往前走！

他指出，要特別強調，這一份不分區立委名單是在兩種微妙的情緒中完成的：一，因時間的迫近，是在集體「焦慮共識」下，取得最終一致。二，各方基本的主張，在理想與現實平衡中，最終能堅持立場。

他指出，整個過程當然是漫長、艱辛、折衝、最後歸零，都不必再提，倒是有三件事，他耿耿於懷：

一，我要為洪簡說句公道話。 上週與她第一次長談的過程中，關於後來網路指責的幾件事，包括曾幫國民黨立委做事、曾是訴訟案件中的證人、去年已經放棄綠卡等等，都主動親口告訴我，當網路出現這些質疑時，卻讓我覺得他的坦白跟誠意；至於最後造成她的困擾實在非常抱歉跟遺憾也感謝體諒，未來一定還有各種方式的合作。

二，我要為蘇院長抱屈。 蘇院長公務繁忙，我是考慮很久才敢邀請進入提名委員會，院長自開始就強調不推薦人，沒有派系考慮，一切以多元、專業、功能取向考量，確實委員們也以同樣原則表達意見；院長也從未要求、推薦、堅持某一個特定候選人，卻被不實傳言影射，對於院長及全體委員是不公平的。

三，我要向未留任委員致上最深的歉意與感謝。 前一晚，當名單大致完成時，我用顫抖的聲音、非常起伏的情緒一一致電給未留任的委員，這是整個過程中最困難的事，委員們過去三年多的任期，發揮專業知識、認真問政、一起捍衛政權，非常辛苦。 今天黨的決定，絕非不肯定他們的貢獻，而是因應未來政策的發展。 各位委員你們是最棒的，是現在和未來永遠在一起的執政團隊，容我代表黨再說一次謝謝您，非常抱歉！

他表示，從總統初選、立委提名到完成不分區提名，黨內三部曲已經完成了，這也是我階段性任務。近幾天總統會公布副手人選，接著就是全黨與所有立委候選人一起爭取人民信任的最後衝刺，這是我必須完成的最後一個任務，「總統連任、國會過半」！

(中時 )