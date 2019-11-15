國立故宮博物院今（15）日表示，南部院區與法國凱布朗利博物館合作舉辦國際大展「法國凱布朗利面具精品展」，即日起在故宮南院盛大開幕，帶領觀眾一探世界各民族的面具藝術與想像世界。

故宮說，法國凱布朗利博物館由法國總統席哈克(任期：1995-2007)一手打造，博物館靠近艾菲爾鐵塔，是遊逛巴黎不能錯過的藝術殿堂，尤其，博物館以蒐集亞、非、美洲等地原始藝術文物聞名，充滿了生命力與創造力，是體現「博物館做為眺望世界樞紐」的最佳代表。故宮表示，「法國凱布朗利面具精品展」精選了100件來自非洲、亞洲、美洲及大洋洲的面具經典作品。這個展覽由法國凱布朗利博物館典藏處處長伊夫．勒弗先生（Yves Le Fur）策劃，2008年首先在巴林登場，巡迴各國，現在首度來到台灣。

故宮說明，本次精選館藏四大洲最具代表性的面具；包括了非洲奈及利亞伊博族的「奧博多恩伊象魂面具」，長長的鼻子象徵大象的靈魂，鼻子背後的人臉造型代表它也是重要人物的靈魂。

亞洲印度查烏舞劇中的魔王羅波那，生氣時出現十個頭；眼睛圓睜、眉心緊皺、齜牙咧嘴，這個影像也在南院兒創中心的3D電影中出現。最有趣的是大洋洲巴布亞紐幾內亞島的薯蕷（山藥的一種）面具，當地人認為「薯蕷」象徵著男性的地位，所以用植物纖維編織面具，插上羽毛，並以貝殼、蝸牛殼及鮮豔的水果等裝飾，就和當地人畫的臉譜及裝飾的頭冠一樣，不過是給薯蕷戴的。

故宮指出，「法國凱布朗利面具精品展」，將於11月15日到2020年3月1日在故宮南院一樓借展廳展出，展出期間，故宮南院搭配一系列教育推廣活動，包括彩繪風箏DIY、面具創作親子工作坊、面具的變臉魔法—彩繪台灣民俗面具表演等，歡迎大小朋友一起來參加。

(工商 )