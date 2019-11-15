Knicks fans started an "assh--e" chant when KP was shooting free-throws. pic.twitter.com/UhthdfBkjx — Bleacher Report (@BleacherReport) November 15, 2019

重返昔日熟悉的紐約麥迪遜花園廣場，「波神」波爾金吉斯差點連休息室都走錯邊了！今夏選擇跳槽獨行俠的波爾金吉斯，15日回到紐約面對老東家尼克，整場比賽都遭紐約球迷瘋狂噓聲與謾罵伺候，獨行俠也以103比106飲恨敗北。

2015年第4順位被尼克選上的波爾金吉斯，生涯前4個球季都在紐約度過，堪稱尼克當時重建核心，不過上季他跟尼克高層鬧翻，今夏選擇跳槽獨行俠，也讓紐約球迷無法接受他的「無情」，決定在他本季首次重返紐約好好伺候一下。

從球員介紹進場開始，波爾金吉斯就遭全場紐約球迷龐大噓聲攻擊，甚至在他站上罰球線時，更有沒品球迷直接用髒話罵他，儘管他仍拿下20分、11籃板的雙十數據，卻在末節1分未得，根本沒有辦法幫助新東家獨行俠扭轉場上局勢。

更誇張的是，波爾金吉斯在中場休息時間準備走回球員休息室時，竟然毫不考慮就朝主場休息室方向走進，幸好走到一半突然想起自己不是尼克球員了，他才轉身走回客場休息室，只能說長達4年多的「習慣」，確實沒那麼容易改變。

尼克贏球功臣是最後13.4秒投進致勝三分球的馬可斯莫里斯，他最後貢獻全隊最高20分，蘭道爾也拿17分、10籃板，傷癒復出的米契爾羅賓生16分、8籃板；獨行俠以東契奇33分、11助攻與10籃板的本季第5次大三元表現較佳。

(中時電子報)