新北市10月底一名7旬呂姓老翁突感胸悶不適，隨即癱倒在地同時失去呼吸，在旁家屬發現趕緊撥打119報案；新北市政府消防局救指中心隊員林琬珊受理報案時，除立即派遣救護車趕往救援，並同步由高級救護技術員(EMTP)堯堂睿進行線上醫療指導民眾進行CPR，即時讓患者在救護車抵達前恢復呼吸心跳，119線上療指導人員持續保持通話協助，並通報救護人員協助後續送醫，該名老翁經歷醫院後續治療後，已在11月康復出院，讓鬼門關走一回的老翁和家屬感激不已。

這名呂姓老翁今天由家屬代表前往新北市政府消防局救指中心感謝當時的派遣隊員與線上醫療指導員。當時住在新北市土城區的呂翁已經無呼吸無脈搏，先經救指中心線上教導急救，並由溪崑分隊曾俊堯及吳旻葦趕到急救後，到院前恢復自主性生命徵象。

溪崑分隊長康竣隆(左)嘉許及時挽救老翁的消防救護員吳旻葦(右)（讀者提供/吳家詮傳真）

目前新北市消防局急救病患（含內科、外科無呼吸心跳），送醫後康復出院的比率為8.87％為全國第一名，消防局說，DA-CPR（Dispatcher-Assisted CPR即線上指導報案民眾在救護車到達前進行心肺復甦術）」，是致力推行的重要工作，除培訓每一位119派遣人員具有DA-CPR能力外，並進用10名專責高級救護技術員擔任線上醫療指導員，透過電話關鍵問題詢問，可以即時給予民眾線上醫療指導，並隨著智慧型手機視訊功能普及，可以透過手機視訊回撥的方式來給予民眾視訊醫療指導。

另外，新北市政府消防局提供119報案安心簡訊2.0服務-讓報案民眾可以透過手機簡訊掌握救護車預期到達時間與即時動態，讓報案民眾可以更加安心與協助引導救護車到達現場。

獲救老翁家屬與指揮中心秘書蔡志鴻、派遣員林婉珊及醫療指導員堯堂睿討論呂翁後續恢復情形。（讀者提供/吳家詮傳真）

(中時電子報)