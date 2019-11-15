環境變遷導致乾旱、水災、高溫等災害發生頻繁，威脅全球糧食安全。中研院院士、中研院分子生物研究所特聘研究員余淑美團隊，領先全球，透過新研究技術可產出「抗逆境、高產量」水稻品種，也可應用於其他穀類改良，有助於解決環境變遷造成糧食減產問題，研究成果已申請美國專利，並在今年10月發表於《美國國家科學院期刊》加長版（PNAS, Plus）。

余淑美與研究團隊，利用乾旱、高溫、病菌感染的生長環境，誘導α-澱粉水解酵素（簡稱αAmy）大量表現的現象，發展出平衡植物糖濃度的技術，可藉由開啟與關閉αAmy基因的表現，維持糖的適當濃度，不僅能提高水稻耐逆境能力，甚至還可育出「抗逆境、高產量」水稻品種。

人類必須控制血糖濃度保護健康，植物也需要平衡糖濃度才長得強壯。αAmy是分解植物澱粉最主要的酵素，控制植物體內糖的產生與利用，其表現受缺糖誘導、被高糖所抑制。

研究團隊透過研究，解開植物在遭受環境逆境及病菌感染下，卻大量產生αAmy之謎，目的就是讓植物對逆境更有「抵抗力」。

余淑美指出，該論文為全球首次發現，高糖及缺糖能開啟與關閉基因表現的分子機制，以維持植物體內糖濃度的平衡，並且也與植物的生長需求、抵抗逆境及提高產量息息相關。

余淑美提到，當前全球各大洲因高溫及農業水資源匱乏，已對糧食生產造成嚴重衝擊。此技術可利用較易商業化的基因編輯技術來控制MYBS2蛋白質因子及Amy的表現，改良水稻及其他穀類的品種，增加作物生長效率，並足以耐各種逆境，維持糧食高產量。

中研院表示，該論文主要通訊作者為余淑美院士，及共同合作的中央大學生命科學系陸重安教授，第一作者為中央大學剛獲得學位之陳逸詩博士。參與研究人員包括：本院植物暨微生物學研究所賀端華院士及李頂華博士、本院分子生物研究所劉麗紅博士及陳奕儒、本院生物化學研究所林淑妤博士、中央大學李宗樺。研究經費由本院、科技部，及中興大學生技中心計畫共同支助。

(旺報 )