台中市交通局長葉昭甫表示，改版後的官方公車APP，讓市民對更方便使用交通路網，打告台中市的公車品牌。（盧金足攝）

台中市議員陳世凱、林德宇、黃守達15日在市議會交通地政委員會針對公車路線、智能智慧站牌及公車APP提出質詢，台中候車亭少，還不夠智慧化，改善要做全套，否則不知公車何時到站，常見市民衝到馬路上揮手等車，險象環生。對此，交通局長葉昭甫表示，智慧城市是全世界的潮流，市府全力推動智慧公車聯網，方便公車族代步公共運輸工具，改版後的官方公車APP，讓市民對更方便使用交通路網，打告台中市的公車品牌。

陳世凱關切地方交通，在質詢時指出，3月28日他有與交通局的同人到烏日溪南地區會勘公車路線，溪南地區居民多達1萬多人，長期缺乏完善公車路網，居民要到高鐵搭車或就醫不方便，要求增闢從霧峰亞大醫院到烏日高鐵站的公車路線，解決民眾交通問題。

「當時交通局表示會在今年年底前完成規畫」，陳世凱表示，但現在已經11月中旬，公車路線卻兩次流標，希望交通局盡快發包成功，完善溪南地區的交通路網。

陳世凱也對公車服務品質提建言，從候車、在車上到要下車時，若能加進智能系統，不只增加民眾便利性也更能提高乘車品質，候車時可以引進目前高雄、雙北的智慧型站牌，了顯示公車動態資訊、強化夜間照明外，更於新型站牌新設「紅色招呼燈」，民眾按鈕，公車司機遠遠看到招呼燈亮，提醒有乘客要上車。

陳世凱也為公車族優心，常在路上看到行動不便或是較為年長的長輩，因為沒有智慧型站牌，不僅不知道公車何時會來，更需要走到大馬路上攔車非常危險，盼市府引進此系統，讓候車環境更加友善。

黃守達說，台中市應提供舒適的公車環境，但服務品質不夠智慧化，此外，新北市公車的「手機預約下車服務」系統，讓乘客上車後只要在APP輸入到站點，到站前手機就會震動及出現訊息，提醒準備下車，自動亮起下車鈴，指示司機到站停靠，不熟悉公車路線民眾，再也不用害怕坐過站。

陳世凱說，若公車內有設置智能螢幕，顯示行經站牌及預估到站時間，提供車上乘客「即將到達站位」、「各站預約下車狀況」、「預計到達時間」等資訊，可讓乘客可快速知道何時到達目的地，透過預約下車系統，可避免司機急煞、緊急外切靠站等危險狀況。

葉昭甫表示，台中市友善公車APP功能比其他縣市更強大，還針對視障朋友、長輩等特別設計，打造台中的公車品牌，讓更多民眾使用大眾運輸，運用更便利、清楚、簡單，硬體環節串在一起，軟體貼心服務，提升市民搭乘公車的比例。

(中時 )