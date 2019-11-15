彰化縣長王惠美領軍飛赴日本參訪交流，14日縣府相關團隊參訪日本TOTO新宿的技術展示中心，並簽署合作備忘錄(MOU)。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣長王惠美領軍飛赴日本參訪交流，14日縣府相關團隊參訪日本TOTO新宿的技術展示中心，並簽署合作備忘錄(MOU)。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣長王惠美領軍飛赴日本參訪交流，14日縣府相關團隊參訪日本TOTO新宿的技術展示中心，並簽署合作備忘錄(MOU)。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣長王惠美領軍飛赴日本參訪交流，14日縣府相關團隊參訪日本TOTO新宿的技術展示中心，並簽署合作備忘錄(MOU)。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

為了拓展彰化水五金海外市場，彰化縣長王惠美領軍飛赴日本參訪交流，14日縣府相關團隊參訪日本TOTO新宿的技術展示中心，並簽署合作備忘錄(MOU)，在鹿港的彰化水五金精品館進駐設置照護輔助設施實品展示和機能衛浴設施體驗推廣專區，作為彰化縣水五金產業於製程技術、產品關鍵技術至國際同步的契機，也可以提升長照品質，帶動地方產業發展。

這次簽署備忘錄，縣長王惠美與日本TOTO株式会社台灣子公司台灣東陶股份有限公司總經理山村徹，在協辦單位彰化縣水五金產業發展協會理事長楊永芳與金屬工業研究發展中心副執行長魏嘉民等人共同見證下完成。

王惠美表示，彰化是中小企業的原鄉，鹿港水五金產業，每年約有500至600億的產值，這次在TOTO株式会社的安排之下，參訪這家百年衛浴的老店，對TOTO公司貼心的無障礙空間規劃及不同年齡層服務設計，留下深刻的印象，如何讓水五金發光發熱以及造福更多鄉親及長照的長者，更是重要。

王惠美表示，鹿港2016年設立水五金創新精品館，這次簽署MOU，希望台灣東陶能將先進、人性化以及長照相關的產品帶到精品館展示，讓業界一起為無障礙空間及長照的區塊努力，期許透過台日交流，開啟國際合作的契機，把關鍵的、新的技術、品牌觀念深植到彰化水五金產業界，透過交流讓業者，立足台灣、放眼天下。

山村徹指出，這一次能夠簽訂MOU非常榮幸，TOTO株式会社已有102年的歷史，子公司台灣東陶股份有限公司也滿32週年，提升衛浴文化是最大宗旨，提升台灣整體衛浴環境與水準，單單仰賴TOTO企業是不行的，還需與台灣的政府以及相關單位與協會共同努力配合，今天簽訂MOU，就是往這目標踏出第一步。

楊永芳表示，這次參訪對伸展國際視野上有所進步，期待機能衛浴體驗區推廣區，啟動台日企業合作的開端，提升在地產業的製程技術，提升彰化縣鹿港鎮水龍頭故鄉的國際知名度。

王惠美表示，未來縣府的輔導計畫也會持續引進國際知名品牌進駐，提升強化彰化水五金精品館的能見度，成為國內，甚至是亞洲最重要的創新研究、技術展示中心。

(中時 )