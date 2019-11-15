林志玲（右）曾在大陸聆聽黃國倫演唱，與寇乃馨親密合照。取自寇乃馨臉書

寇乃馨分享林志玲的邀約。取自寇乃馨臉書

寇乃馨與老公黃國倫近年演藝重心轉往大陸，她今在臉書分享17日這個特別的日子也將南下台南參加林志玲的婚宴。巧合的是，10年前的11月17日正是寇乃馨和黃國倫在以色列耶路撒冷結婚的日子，寇乃馨透露自己收到林志玲邀約後，毫不猶豫立馬買了機票，決定排除萬難從北京飛回來參加。

寇乃馨提到，「10年後的這1天，我們最親愛的妳終於真的要辦婚禮了…就算只來回1天，就算飛來飛去得熬夜不睡，我也絕對要當面祝福妳，非常用力抱抱妳」。她寫到要回台參加志玲姊姊婚禮的原因，其一「要親眼看到妳幸福快樂，我才會覺得這些年我們為妳幸福而做的祝願祈禱，上帝真的垂聽了」。

其二，「我永遠會記得，當國倫辦鳥巢演唱會時，妳不也是特地飛了好遠，親自到場給我們加油？！妳從頭到尾全程專注聆聽國倫演唱，直到唱完安可，妳開心抱起我轉圈圈，一直忙得來不及哭的我，被妳感動得飆淚」。

寇乃馨笑稱，今年衝著林志玲的婚禮，決定遠遠拋下黃國倫，不過自己的結婚紀念日了，對林志玲喊話「咱今年11／17只過妳的第一個婚禮紀念日」。寇乃馨最後寫到「林志玲辦婚禮愛最大、1117就是愛、就是要在一起的意思，為妳拋棄黃國倫感覺怎麼這麼爽，買好機票等著衝回來抱抱幸福的妳」顯見與林志玲的好交情。

(中時 )