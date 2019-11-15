上飛機時到底可不可以將座椅後傾？許多人當然想舒舒服服地躺著睡一覺，但在飛機上尤其是經濟艙可不容易做到。專家更認為乘客不應該將位置後傾，認為這是一個沒禮貌的行為，也會影響其他乘客。

擔任國際組織顧問的塞普(Simon Sapper)是一位飛行常客，他說：「座椅後傾是最讓人討厭，造成別人不便的自私行為」所以目前達美航空(Delta Air)和精神航空(Spirit Airlines)兩家航空業者已經限制旅客在飛行期間將座椅後傾，除了禮貌之外，也避免影響其他乘客。經常坐飛機旅行的人珍妮佛（Jennifer Aspinwall）表示：「這是是一個道德問題。如果後面有個高個乘客坐在您身後？會不會不小心壓傷了他的腿？」

不過「座椅後傾是上帝賦予的權利」，這些大聲嚷嚷的部落客根本不坐經濟艙。消費者權益提倡人士艾略特(Christopher Elliot)指出，不應該允許乘客將座椅後傾，

航空公司為了擠進更多機位，位子之間根本就沒有空間讓座椅後傾，航空公司正試圖吸引更多的乘客乘坐飛機賺錢。所以以前大部分前後坐位間還有約36吋的「充分」距離可以容納雙腿，但目前有些空間已縮至28吋。

不過許多乘客認為座椅有後傾功能的設計，不就是要讓你這麼用嗎？」航空公司若取消座椅的後傾功能，等於承認他們根本不在乎旅客的舒適。

(中時電子報)