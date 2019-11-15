為幫助台灣弱勢家庭平安度過經濟困境、孩子健康成長、穩定上學，台灣世界展望會發起「10000個紅包‧10000個契機」。（台灣世界展望會提供／林良齊台北傳真）

為幫助台灣弱勢家庭平安度過經濟困境、孩子健康成長、穩定上學，台灣世界展望會發起「10000個紅包‧10000個契機」。（台灣世界展望會提供／林良齊台北傳真）

為幫助台灣弱勢家庭平安度過經濟困境、孩子健康成長、穩定上學，台灣世界展望會發起「10000個紅包‧10000個契機」。（台灣世界展望會提供／林良齊台北傳真）

為幫助台灣弱勢家庭平安度過經濟困境、孩子健康成長、穩定上學，台灣世界展望會發起「10000個紅包‧10000個契機」。（台灣世界展望會提供／林良齊台北傳真）

今年9月剛升大學的小君出身單親家庭，爸爸在其年幼時過世，新住民媽媽靠著在工廠擔任作業員的收入，獨力撫養小君和姊姊，每逢開學，小君和姐姐的學雜費，更讓媽媽備感壓力。但靠著台灣世界展望會的協助，如願考取國立大學心理系，希望累積心理輔導的專業能力，將來有機會幫助需要的人。

台灣世界展望會表示，受限於教育資源的不足，經濟弱勢家庭的孩子有些即使努力向學，仍難以實現渴望已久的目標；有些則因家長忙於生計、無暇顧及孩子的功課，影響其學習意願，失去發展的機會。

雖然生活辛苦，小君的媽媽仍相當重視兩個女兒的教育。台灣世界展望會提供的助學金，減輕了媽媽對於女兒們教育開銷的壓力，使小君和姊姊能安心就學，在學業上皆有良好表現。媽媽運用世界展望會助學金作為補習費，讓小君可以在大考前加強學業。從高中開始，小君就擔任台灣世界展望會志工，協助舉辦各項方案活動，希望以實際行動，回饋這些年獲得的愛與關懷。

而就讀國小六年級的凝凝來自有8人的大家庭，家中生計原本由凝凝的爸爸和伯父一同負擔，但是2年前伯父因為中風而行動不便，再也無法工作，僅靠爸爸從事冷氣管線安裝工的收入，撐起一家八口的生活，實在困難。台灣世界展望會提供的助學金，紓緩了凝凝爸媽的經濟重擔，讓凝凝和兩個妹妹都能穩定上學。

但凝凝的爸媽平日忙於生計和家務，無暇顧及凝凝的課業表現，導致凝凝的學習意願低落，特別是數學，總跟不上老師的教學進度，回家也沒有人可以指導功課。台灣世界展望會發現凝凝的學習困境，為她安排每週一次的一對一課業輔導，現在凝凝已經可以完成數學題目，也會主動向課輔老師請教不懂的功課，從以往害怕寫作業的模樣，變得自信許多。

為幫助台灣弱勢家庭平安度過經濟困境、孩子健康成長、穩定上學，台灣世界展望會發起「10000個紅包‧10000個契機」，透過助學關懷，展開課後輔導、才藝學習、生涯規劃、青少年發展與培力等教育方案，協助弱勢家庭學子獲得教育資源，有機會發展才能和天賦。捐款可洽：台灣世界展望會網站或02-2175-1995。

(中時 )