不滿不分區名單！藍支持者屏東縣黨部抗議 12:252019/11/15 中時 林和生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 不滿不分區名單，藍支持者屏東縣黨部抗議。(林和生攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨不分區名單公布後引來外界極大反彈，各地支持者更遍地開花、以不同形式表達不滿訴求，15日上午，藍營支持者集結屏東縣黨部綁上抗議字條，要求黨主席能將排名往後退出安全名單，更剔除不適當人選，黨部承諾會將地方選情往中央呈報。 國民黨籍屏東市民代表傅建雄指出，民進黨在屏東綠營鐵板一塊的地方，將2席排入不分區安全名單，展現建設地方決心；相對弱勢的國民黨，卻只有縣黨部主委廖婉汝被排入，顯然沒有經營地方決心，因此建議黨中央能聽到民意，可望將前立委蘇清泉也列入其中。 (中時 ) #地方 #名單 #縣黨部 #不分區 #支持者 也許您會感興趣 推薦閱讀 《短評》是國民黨的不分區還是吳敦義的不分區？ 00:382019/11/13 政治 國民黨不分區這位引公憤 網：2成票飛了 08:142019/11/13 政治 民進黨不分區喬不定 多人安全名單進進出出 14:062019/11/13 政治 民進黨不分區喬不定 中執會宣布休息明天繼續 16:062019/11/13 政治 吳敦義抱支持者痛哭 宅神怒飆1個字 16:062019/11/13 政治 陳水扁列不分區立委 中監： 由選務單位認定 18:052019/11/13 政治 一邊一國推扁當不分區 扁回應了 19:062019/11/13 政治 震撼！吳敦義為何排第10？趙少康爆秘辛 14:472019/11/14 政治 民進黨不分區出爐 游錫堃可望爭取立院龍頭 22:462019/11/14 政治 關鍵人現身？藍不分區網喊：該問過他 08:082019/11/15 政治 政治熱門新聞 最新民調出爐 韓國瑜支持度網友震驚！ - 政治 不分區氣死人！韓粉列出超級夢幻名單 - 政治 公布加拿大房產！韓陣營：韓冰持有 地下室 - 政治 吳敦義又哭又爆氣 趙少康狠送8字 - 政治 不分區搞砸選情 柯志恩氣炸：吳敦義要我戰死沙場！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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