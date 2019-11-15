國民黨不分區名單公布後引來外界極大反彈，各地支持者更遍地開花、以不同形式表達不滿訴求，15日上午，藍營支持者集結屏東縣黨部綁上抗議字條，要求黨主席能將排名往後退出安全名單，更剔除不適當人選，黨部承諾會將地方選情往中央呈報。

國民黨籍屏東市民代表傅建雄指出，民進黨在屏東綠營鐵板一塊的地方，將2席排入不分區安全名單，展現建設地方決心；相對弱勢的國民黨，卻只有縣黨部主委廖婉汝被排入，顯然沒有經營地方決心，因此建議黨中央能聽到民意，可望將前立委蘇清泉也列入其中。

(中時 )