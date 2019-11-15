前女F4成員劉樂妍，將演藝重心移往大陸後，經常在臉書自稱是「中國人」，拿到居留證更是四處炫耀，不過當地民眾似乎不買帳，近日買房不僅因為「身份」被打槍，就連上網抱怨還被狠嗆：「跩什麼跩」？

劉樂妍透露近日最近在找房子，不過卻因為「台灣人身份」遭打槍，因此在微博曬出和房東對話紀錄截圖，她在對話紀錄表明是「台灣人」在找房，不過卻遭對以「沒有接待港澳台人的資格」為由婉拒，雖然她表態不僅有居住証，更表明身份早已經是「中國人」，但對方僅表示「接待港澳台胞要公安機關批准」，這讓劉樂妍撂下狠話：「你不給我看，我就報警」，更嗆聲：「我最近在找房子，你可以用我養狗，拒絕我，但是你不可以，因為我是港澳臺人拒絕我。因為國家說我是中國人的」。

劉樂妍微博全文。（圖／劉樂妍微博）

雖然將對話截圖貼上微博疑似討拍，但大陸網友似乎不買帳，紛紛留言狂酸：「房東也有不租给你的權利吧」、「你跟人說話態度要改，這樣子我要是房東肯定不租給」、「仗着自己特殊身份，潑婦嗎」。

(中時電子報)