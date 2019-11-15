國民黨不分區立委名單13日公布引發負評、黨內同志不滿，國民黨決議15日下午臨時加開中常會，深藍派藍天行動聯盟號召民眾至黨部表達不滿，昨天在安平港「跳海」抗議的台南市立委參選人蔡育輝，今天早上趕往台北聲援，希望黨部「給年輕人機會」。

蔡育輝呼籲，將有專業才能、有理念、有辯護能力、有戰力的年輕人納入不分區立委名單，不分區立委的政黨票攸關總統及立委選舉的得票，2020大選是中華民國生存保衛戰，期待黨中央能提出一份讓人耳目一新的名單。

(中時 )