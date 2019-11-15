國民黨加開中常會 蔡育輝拖傷腳趕往關切不分區名單 12:312019/11/15 中時 劉秀芬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台南市立委參選人蔡育輝15日上午搭高鐵前往台北中央黨部關切不分區立委名單。（摘自蔡育輝臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨不分區立委名單13日公布引發負評、黨內同志不滿，國民黨決議15日下午臨時加開中常會，深藍派藍天行動聯盟號召民眾至黨部表達不滿，昨天在安平港「跳海」抗議的台南市立委參選人蔡育輝，今天早上趕往台北聲援，希望黨部「給年輕人機會」。 蔡育輝呼籲，將有專業才能、有理念、有辯護能力、有戰力的年輕人納入不分區立委名單，不分區立委的政黨票攸關總統及立委選舉的得票，2020大選是中華民國生存保衛戰，期待黨中央能提出一份讓人耳目一新的名單。 (中時 ) #韓國瑜 #蔡英文 #2020大選 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #名單 #不分區 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜提副手 盧秀燕：張善政是加分的人選！ 12:092019/11/11 政治 羅文嘉禍從口出？王浩宇痛批：傲慢 23:102019/11/11 政治 《短評》是國民黨的不分區還是吳敦義的不分區？ 00:382019/11/13 政治 做了太多錯誤選擇...他點出國民黨苦戰主因 08:132019/11/13 政治 國民黨不分區這位引公憤 網：2成票飛了 08:142019/11/13 政治 簡直是國民黨自殺聲明 04:102019/11/14 時論廣場 吳主席與惡的距離 04:102019/11/14 時論廣場 朱立倫：國民黨不能離年輕人那麼遠 18:502019/11/14 政治 關鍵人現身？藍不分區網喊：該問過他 08:082019/11/15 政治 反擊！韓陣營：只准千金總統炒地？ 12:102019/11/15 政治 政治熱門新聞 最新民調出爐 韓國瑜支持度網友震驚！ - 政治 不分區氣死人！韓粉列出超級夢幻名單 - 政治 公布加拿大房產！韓陣營：韓冰持有 地下室 - 政治 吳敦義又哭又爆氣 趙少康狠送8字 - 政治 不分區搞砸選情 柯志恩氣炸：吳敦義要我戰死沙場！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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