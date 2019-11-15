新北市能仁家商今（15日）上午舉辦創校以來的傳統活動「愛國歌曲比賽」，由一、二年級學生以班級為單位依序出場比賽，活動雖然傳統，學生們卻透過服裝、彩繪及隊伍編排，重新詮釋愛國歌曲及校歌，甚至還有已經畢業的學長姊返校，為學弟妹們加油打氣。
比賽除了指定曲外還有自選曲，學生們從服裝、彩繪、隊伍編排、道具，全都自己來，展現班級團隊的向心力及默契。不少班級學生提早2個多月開始練習，犧牲平時課後及假日時間，為了展現出最好的一面。
比賽一開始，學生們精神抖擻呼喊愛國口號，再搭配隊形變換及道具演出，不少剛入學的新生都直言，「愛國歌曲一點都不LKK，反而相當有創意吸引人！」
值得一提，比賽前由美二孝、美二仁帶來示範演出，該隊伍日前參加國防部舉辦「全國高級中等學校學生創意愛國歌曲競賽」，榮獲全國第2名的佳績，校長林佳生特地予以表揚。
林佳生表示，活動自1983年舉辦至今，今年邁入第37屆，透過愛國歌曲比賽增進老師、學生間的默契，提升情感的聯繫，甚至於透過活動，給予學生很好的教育，從籌畫、分工到設計，學生間彼此溝通、意見表達，學習包容、協調，這是教室內的教育學不到的。
「學生們為了榮譽犧牲假期，不怕風雨。」林佳生說，學生們練習期間相當辛苦，在地上爬、地上滾，只為呈現出最好的表演，爭取最高榮譽；一般都認為教育要在教室，老師在台上、學生在台下，透過不同的學習方式，協助學生在未來人生路上更加堅毅、有信心。
「真的很辛苦！」參加比賽的學生直言，大家為了一個共同的目標，有汗水也有爭執，但全班聚在一起一起創造難忘的回憶，真的很謝謝老師們。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。