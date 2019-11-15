比賽前由美二孝、美二仁帶來示範演出，該隊伍日前參加國防部舉辦「全國高級中等學校學生創意愛國歌曲競賽」，榮獲全國第2名的佳績。（葉書宏攝）

學生日前參加國防部舉辦「全國高級中等學校學生創意愛國歌曲競賽」，榮獲全國第2名的佳績，校長林佳生特地予以表揚。（葉書宏攝）

新北市能仁家商今（15日）上午舉辦創校以來的傳統活動「愛國歌曲比賽」，由一、二年級學生以班級為單位依序出場比賽，活動雖然傳統，學生們卻透過服裝、彩繪及隊伍編排，重新詮釋愛國歌曲及校歌，甚至還有已經畢業的學長姊返校，為學弟妹們加油打氣。

新北市能仁家商今（15日）上午舉辦創校以來的傳統活動「愛國歌曲比賽」。（葉書宏攝）

新北市能仁家商今（15日）上午舉辦創校以來的傳統活動「愛國歌曲比賽」。（葉書宏攝）

新北市能仁家商今（15日）上午舉辦創校以來的傳統活動「愛國歌曲比賽」。（葉書宏攝）

比賽除了指定曲外還有自選曲，學生們從服裝、彩繪、隊伍編排、道具，全都自己來，展現班級團隊的向心力及默契。不少班級學生提早2個多月開始練習，犧牲平時課後及假日時間，為了展現出最好的一面。

比賽一開始，學生們精神抖擻呼喊愛國口號，再搭配隊形變換及道具演出，不少剛入學的新生都直言，「愛國歌曲一點都不LKK，反而相當有創意吸引人！」

學生日前參加國防部舉辦「全國高級中等學校學生創意愛國歌曲競賽」，榮獲全國第2名的佳績，校長林佳生特地予以表揚。（葉書宏攝）

值得一提，比賽前由美二孝、美二仁帶來示範演出，該隊伍日前參加國防部舉辦「全國高級中等學校學生創意愛國歌曲競賽」，榮獲全國第2名的佳績，校長林佳生特地予以表揚。

林佳生表示，活動自1983年舉辦至今，今年邁入第37屆，透過愛國歌曲比賽增進老師、學生間的默契，提升情感的聯繫，甚至於透過活動，給予學生很好的教育，從籌畫、分工到設計，學生間彼此溝通、意見表達，學習包容、協調，這是教室內的教育學不到的。

「學生們為了榮譽犧牲假期，不怕風雨。」林佳生說，學生們練習期間相當辛苦，在地上爬、地上滾，只為呈現出最好的表演，爭取最高榮譽；一般都認為教育要在教室，老師在台上、學生在台下，透過不同的學習方式，協助學生在未來人生路上更加堅毅、有信心。

「真的很辛苦！」參加比賽的學生直言，大家為了一個共同的目標，有汗水也有爭執，但全班聚在一起一起創造難忘的回憶，真的很謝謝老師們。

新北市能仁家商今（15日）上午舉辦創校以來的傳統活動「愛國歌曲比賽」，校長林佳生致詞。（葉書宏攝）

新北市能仁家商今（15日）上午舉辦創校以來的傳統活動「愛國歌曲比賽」。（葉書宏攝）

(中時 )