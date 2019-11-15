潘逸安(左起)和老婆Vivian喜迎女兒的誕生。艾迪昇傳播提供

37歲八點檔男星潘逸安當爸了！他的老婆Vivian昨（14日）中午產下2536克健康女娃，過程順利，從進產房到生產僅花15分鐘，潘逸安怕見血，仍全程陪著老婆，他自嘲：「我全程只敢看著老婆的臉，給她加油打氣，我怕要是我轉頭看到血昏倒，就變成換我要送出去了。」

聽到女兒哭聲的剎那，潘逸安也哽咽，「我很激動，很大部分是心疼老婆，因為她終於可以不用再痛了」。Vivian原定昨天進行例行產檢，昨清晨5點多，潘逸安睡夢中發現Vivian坐在梳妝台前，他以為老婆早起準備，迷糊中問了一句：「妳怎麼那麼早起來化妝？」聽到Vivian淡定回他：「我在收拾要去醫院的東西，我落紅了，要生囉！」

潘逸安一聽，嚇到從床上彈起身，連忙要老婆別張羅，立刻開車送她到醫院待產，潘逸安笑說：「沒看過哪個孕婦那麼淡定，都要生了還不急不慌。」Vivian快到中午被送進產房，潘逸安跟著陪在身邊，「我老婆是個很能忍痛的人，但我看到她在接生台上，咬牙喊痛，我實在很不忍心，但我也只能要她加油，跟她說妳可以的。」

Vivian生產十分順利，進產房只花15分鐘就把女兒生出來。女兒一出生就哇哇大哭，潘逸安笑說，女兒就像金頂電池，活力十足。女兒出生後，一家三口溫馨地在醫院房間裡享受天倫之樂，潘逸安說女兒很乖，哭也只哭一聲就馬上入睡，不過他仍不敢相信一個生命就此誕生，「好沒真實感啊」。

他趁著老婆如廁時，仔細端詳起女兒的面孔，女兒鼻子很挺，耳朵像他一樣有大耳垂，忍不住脫口：「哈囉，妳是我女兒耶！」父愛之情溢於言表。

新手老爸面臨第一個挑戰就是幫女兒把屎換尿布，他在幫女兒擦拭臀部糞便時，驚呼：「哇塞！真的是剉青屎耶！」為此還緊張詢問護理師是否正常。經過20個小時，他與老婆終於能休息，讓他直呼「真的累翻了，今天一定秒睡」。

(中時 )