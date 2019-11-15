為了避免另一輪關稅重創，蘋果（Apple）因「科技產品及服務相關貿易問題」，雇用美國總統川普在華府的親近盟友米勒（Jeffrey Miller），代表公司遊說。

美國財經媒體CNBC報導，遊說登記表顯示，電腦與手機製造巨擘蘋果聘請川普長期盟友米勒代表公司進行遊說。這份文件說，蘋果因「科技產品及服務相關貿易問題」，雇用他及他的團隊等與川普政府有關係的人士。但因涉及各種貿易障礙，內容沒有透露米勒角色的具體性質。

文件顯示，米勒的公司實際上在10月登記為蘋果遊說，但他今天才簽署這份揭露報告。

米勒曾是川普就職委員會的副財政主席，之後擔任川普連任選戰的募款要角。美國聯邦選舉委員會（FEC）紀錄顯示，他在第3季為「川普必勝委員會」（Trump Victory Committee）募得25.5萬美元。「川普必勝委員會」負責川普選戰和共和黨全國委員會（RNC）聯合募款行動。

目前尚不清楚蘋果為此付給米勒多少錢，但根據超黨派回應政治研究中心（CRP），這家科技公司今年已為遊說活動花超過550萬美元。多數資金用於支付內部說客，但蘋果今年已經向外尋求另外4家公司協助。

若美國和中國沒有達成貿易協議，新一輪關稅可能在12月啟動，據報蘋果已正式為部分產品申請豁免。

蘋果先前要求美國貿易代表署（USTR）進一步免除Apple Watch跟iPhone零件等材料的貿易壁壘。

(中央社)