警政署中部打擊犯罪中心，查獲中部地區今年最大宗盜伐山林集團，查獲國有一級有價木，紅檜、扁柏、肖楠、牛樟共5595公斤，市價上看600萬元。（中部打擊犯罪中心提供／黃國峰台中傳真）

警政署中部打擊犯罪中心，查獲中部地區今年最大宗盜伐山林集團，查獲國有一級有價木，紅檜、扁柏、肖楠、牛樟共5595公斤，市價上看600萬元。（中部打擊犯罪中心提供／黃國峰台中傳真）

刑事局中部打擊犯罪中心，破獲今年中部地區最大山老鼠盜伐集團，發現以49歲謝男為首的盜伐山林集團，橫行於中橫、北橫山區，查獲紅檜、扁柏、肖楠、牛樟等一級林木，原木、半成品、成品共約5千500公斤，總價600萬以上，謝、張、柯、劉、吳、周等6嫌，以依森林法、竊盜、贓物罪嫌移送，並以 3至5萬元交保候傳。

中部打擊犯罪中心原查緝一宗販毒案件，發現主嫌謝男與該販毒集團有聯繫，意外發現謝嫌從事盜伐林木，警方分案調查，歷經半年以上的跟蹤、蒐證後，13日至苗栗卓蘭三義、三義、中市烏日等處搜索，查獲國有一級有價木，紅檜、扁柏、肖楠、牛樟共5595公斤，市價上看600萬元。

刑事局中部打擊犯罪中心偵查第六大隊第一隊長潘志強指出，謝男等深諳管制林木專業知識，鎖定中橫上谷關到德基段與北橫拉拉山一代林地，且銷贓管道多樣化，直通林木加工廠、藝品店等，利潤頗豐，初估該集團應已盜伐林木半年以上，將擴大追查載運司機、盜伐工人等人下落。

警方發現，犯嫌為躲避警方追查，搬運過程一再更換搬運車輛，或選擇天候不佳時段載運，並將車輛藏匿於林木隱密處，上月底時機成熟，警方展開收網，其中在三義劉姓犯嫌加工廠內查獲最大長5公尺、直徑1公尺的紅檜、還有長約2公尺的半成品肖楠，在烏日張姓犯嫌處查獲每箱4、5塊共32箱的牛樟。

刑事局破獲最大山老鼠集團。(黃國峰攝)

全案依涉嫌森林法、竊盜及贓物等罪嫌，將謝、張、柯、劉、吳、周等六嫌移送苗栗地方檢察署偵辦，主嫌謝男5萬元交保，其餘張男等5人各以3至5萬元交保。

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(中時 )