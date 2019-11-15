常聽人說，千萬不要惹自己的老婆，否則就會叫你去「睡陽台、睡沙發」，有那麼恐怖嗎？還真有人證明了「睡陽台」不是說說而已。有位網友表示，某日一回娘家竟發現爸爸睡在陽台，她將父親的私人小空間拍照分享給大家，網上震驚不已。不過她解釋並不是媽媽太狠心，其實背後有原因。

有位網友表示，某日一回娘家竟發現爸爸睡在陽台，她將父親的私人小空間拍照分享給大家，網上震驚不已。（圖／摘自爆怨公社）

該名網友在《爆怨公社》上表示，「一天回家，發現我老木（母親）真的很厲害！自己睡雙人床，然後我爹睡陽台……真的是幫哭哭，看來再不戒菸就一直睡陽台好了。」並且PO出自家陽台外擺放一張床的照片，讓網友們都十分震驚，沒想到居然真的有人那麼狠！罰自己老公去睡陽台，引起網上熱議。

眼看網友陸續來朝聖，原PO也跳出來急忙解釋清楚緣由，這並不是父親被處罰啦！她指出，一日回娘家時，赫然發現陽台外居然有床。細問才知道原來老爸現在都住陽台，而媽媽一人睡主臥房。不過並不是媽媽太狠心，而是爸爸近日才剛退休，由於父母親兩人長久分開生活，兩人生活習慣不同，在加上原PO弟妹都還住在家裡，甚至媽媽要在房內幫妹妹帶小孩。所以在清出新房間之前，臨時之下只能讓父親先暫睡陽台。

不過還是有許多網友回覆，認為這天氣睡陽台其實「很舒服」。因為陽台通風好，白天陽光普照，還能做日光浴。原PO也向擔心的網友解釋，家裡陽台是氣密窗，冬天不用怕太冷，爸爸的「去陽台睡」只是暫時而已啦。

(中時電子報)