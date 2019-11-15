星宇航空今日公布「StarWonderers星探者」機上安全影片，影片以擬真的3D動畫打造「星宇宇宙」，除有虛擬的星際航廈與星艦外，還有許多來自不同星球的星際旅人，相當符合「星宇」形象，影片片長共4分40秒，將於星宇航空官方YouTube頻道中同步上架。

「StarWonderers星探者」機上安全影片，為大禧堂廣告公司創作，製作影片包括籌備、角色設計、動作模擬、錄音、配樂等，共耗費近2年的時間，參與製作的團隊多達百位，不只有本國人，還有來自日本、香港等的人員參與。

該影片以星際宇宙作為開頭，有來自全宇宙各處的旅客搭乘飛機，包括星宇機器人「蛋寶」、閤家出遊的「單眼家族」、長相如同背包的「背包客」、會隱形的「嘻嘻叔叔」、喜愛音樂的「雷鬼咖」及「腸客」等，都一同等待登機，影片以趣味、新奇方式，提醒旅客搭機時須注意事項，如手提行李需放置座位底下、機上禁用電子用品。

星宇航空表示，影片中出現的角色，未來均會不定期出現在各式文宣或社群中，擔任飛安大使的任務。由於機上安全影片目的是讓旅客清楚明瞭機上注意事項，星宇特別將嚴肅的飛安資訊，改為幽默的影片吸引目光，讓旅客在欣賞影片時，不只覺得新奇，也同時將飛安觀念深植腦海，整部影片十分精緻，與動畫電影極為類似。

考量未來的飛航航點需求，星宇航空「StarWonderers星探者」機上安全影片製作了中英文版、中日文版及手語版本，手語版將放在機上娛樂系統中，方便有需要的旅客隨時點選觀看，星宇航空官方YouTube頻道中也將同步上架。

星宇航空明年1月23日首航，屆時將是澳門、濱城、峴港三航點齊發，目前規劃每條航線每周至少7班以上，澳門預計每日2到3班。而下一階段的航點規劃，則預計是宿霧與曼谷。

長榮航空前董事長張國煒於2018年成立星宇航空，歷經約1年的籌備期，獲得交通部申請核定11條定期航線、2條定期包機航線，包括桃園飛往沖繩、大阪、福岡、仙台、札幌、函館、名古屋、成田等8條日本航線，以及桃園飛往曼谷、清邁、普吉島等3條泰國航線，台中也有飛往成田、大阪2條定期包機航線。

「各位旅客請準備好登機證及護照，即將準備登機。」

(中時 )