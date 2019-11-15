立委莊瑞雄確定入民進黨不分區名單，屏東縣立委第二選區將改由蘇震清出戰。莊蘇兩人15日在莊瑞雄東港服務處一起公開露面，握手搭肩展現大團結。兩人都表示，會有如此決定是黨中央的決定，希望一加一大於二發揮最大戰力，助小英總統連任成功，及國會過半的目標。

蘇震清說，這次屏東由於立委少一席，黨內初選前就已協商3名立委其中一人進入不分區，誰都可以，不一定要是他。莊瑞雄口才好，論述能力佳，能為中央政策來辯護，到不分區很適合；他在地方服務較久，比較資深，只要團結不分一定能創造更好成績。

莊瑞雄說，本來是安排蘇震清到不分區，沒想到搞到難產，黨中央只好做下這個困難的決定。目前他已經小英全國競選總部副總幹事兼發言人，這是中央的安排，希望將大家的政治戰鬥力都發揮到淋漓盡致，幫助小英總總當選，國會過半。未來他還是會南北跑，幫屏東候選人輔選，服務處也都會讓蘇震清使用。

至於選戰只剩不到兩個月，蘇震清說，他原本選區被切分到第一、第二選區，不管選哪個選區對他都差不多。他原本選區的萬巒、竹田、潮州等鄉鎮現在都在第二選區，其他鄉鎮從以前做助理到現在都有在經營，所以不管將他丟到哪個選區他都能選。不過選舉沒有輕鬆的，不能大意，但他很有信心能勝選。

(中時 )