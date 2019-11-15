香港反送中示威傳民眾遭抗爭波擊身亡！香港一名羅姓清潔工13日疑似因與抗議群眾爆發政治口角並遭圍毆並遭磚塊砸頭而送醫急救，一度傳腦死，而威爾斯親王醫院證實該名清潔工已於14日晚間不治。港警表示將全力追查，務求將激進示威者繩之於法。

香港一名羅姓清潔工13日疑似因與抗議群眾爆發政治口角並遭圍毆並遭磚塊砸頭而送醫急救，一度傳腦死，而威爾斯親王醫院證實該名清潔工已於14日晚間不治。

據港媒《香港01》與《文匯網》報導，13日中午，身穿身穿黑衣的示威者與另一批人士發生爭執，雙方執起地上磚頭互扔，而一名身穿黑衣人的磚塊飛向疑似正在用手機攝影的清潔工，隨即倒地。

員警公共關係科高級警司江永祥14日透露，警方初步翻看事件相關的網上片段，發現死者曾在現場拍攝。他強調，無論施襲者在事件中有任何角色、背景或原因，所有違法暴力行為均不能接受。

警察公共關係科總警司謝振中強調，暴力不能解決問題，只會傷害更多無辜市民，並狠批暴徒不問原因地襲擊市民的行為可恥，「暴徒過往會因為路人持不同的意見，或指控他們打人、攝影而襲擊他們，但現在暴徒看不順眼就襲擊」。

據港媒《南華早報》指出，本周已有三名民眾因受示威波擊而受重傷，另為兩名為天水圍警署外可能被催淚彈擊中頭部昏迷的15歲少年，以及一名稱自己是中國人的民中遭潑油點火，全身高度灼傷，目前仍在加護病房。

(中時電子報)