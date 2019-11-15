國民黨的不分區名單引起社會熱議，對此台大政治系系教授張亞中也提出不分區立委應該具備的特質。

張亞中指出，立委選舉兩票制的設計在於確保：第一、不分區的立委關注全國事務，第二、區域立委重點放在地方事務。從不分區制度設計來說，不分區立委代表不完全是某個職業或身分別的利益代言者，而是他有能力為全國性的所有事務發言。不分區立委必須與所屬政黨的理念一致，不僅有能力在立法院捍衛政黨的政策，更有能力駁斥他黨的主張。

所以張亞中認為不分區立委不應只是受難者家屬的悲情代表、沒有從政經驗的美女帥哥、人生轉運站的失意政客、只懂單一議題的學者，更不應只是為了下次參選其它職位的培訓班成員。不分區立委絕對是社會已經公認的優秀人選，他們或許沒有資源參選區域立委，或許不願打區域立委的肉搏戰，但他們卻是社會公認所需要的「才能者」。

張亞中表示，認清不分區名單的意義，黨員有權利參與不分區名單的決策，決策者負成敗責任，這是政黨面對不分區名單應有的認識。國民黨需要徹底的改造。不僅需要全新的政治論述，更需要全新的組織改造。

(中時 )