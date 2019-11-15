「臉蛋天才」金旻奎上午搭機抵台。（范揚光攝）

「臉蛋天才」金旻奎中午搭機抵台，不少粉絲已經在機場守候接機，並紛紛上前拍照，金旻奎不時向大家微笑致意。

首度來台舉辦見面會的金旻奎行前表示，對於此行相當期待，除了努力準備見面會內容，也要與粉絲有更多互動。

金旻奎「KIM MIN KYU 1st FANMEETING TOUR [Nineteen, MIN KYU] IN TAIPEI」明天在ATT SHOW BOX大直館登場，主辦單位也透露將加碼贈送神秘禮物，讓粉絲期待不已。

(中時 )