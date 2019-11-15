金旻奎來了 明日首度會台粉 12:592019/11/15 中時 范揚光 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 金旻奎來台舉辦首場見面會。（范揚光攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 「臉蛋天才」金旻奎上午搭機抵台。（范揚光攝） 「臉蛋天才」金旻奎中午搭機抵台，不少粉絲已經在機場守候接機，並紛紛上前拍照，金旻奎不時向大家微笑致意。 首度來台舉辦見面會的金旻奎行前表示，對於此行相當期待，除了努力準備見面會內容，也要與粉絲有更多互動。 金旻奎「KIM MIN KYU 1st FANMEETING TOUR [Nineteen, MIN KYU] IN TAIPEI」明天在ATT SHOW BOX大直館登場，主辦單位也透露將加碼贈送神秘禮物，讓粉絲期待不已。 (中時 ) #臉蛋天才 #金旻奎 也許您會感興趣 推薦閱讀 「臉蛋天才」金旻奎雙十一靠粉絲不孤單 19:002019/11/13 娛樂 娛樂熱門新聞 光頭哥哥不痛了 家屬悲痛曝死因 - 娛樂 林志玲婚禮賓客漏了這號人物 傳他不爽決定缺席 - 娛樂 三立女主播林楚茵列DPP不分區 陳揮文揭玄機！ - 娛樂 當年拿命追求李小璐 賈乃亮一張照讓網友鼻酸了 - 娛樂 大逆轉！律師作證「李小璐和PG One不可能還在一起」 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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